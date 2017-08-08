Саакашвили уехал из Польши - СМИ

Разыскиваемый властями Грузии экс-президент Михеил Саакашвили покинул Польшу, передает УНН со ссылкой на Radio ZET NEWS.

"Разыскиваемый грузинскими властями Михеил Саакашвили покинул Польшу", - сообщили в СМИ.

Напомним, что грузинская министр юстиции Тея Цулукиани в конце июля сообщила, что против Саакашвили в Грузии открыто четыре уголовных производства. На основании чего, Грузия потребует выдать экс-президента от стран, где он остановится.

Сам Саакашвили опровергает все обвинения против него, объясняя, что они политически мотивированы.

Как писал УНН Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили посетил Варшаву и выступил с речью по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания.

Poszukiwany przez gruzi'nskie wladze Micheil Saakaszwili wyjechal z Polski. & mdash; Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) 8 августа 2017 г.