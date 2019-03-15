Саакашвили уточнил, при каком условии вернется в Украину

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что вернется в Украину на следующий день после выборов, если президент Петр Порошенко проиграет в первом туре

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на "1+1", передает "ДС" со ссылкой на ТСН.

"Когда действующего президента выбирали, у него был лозунг "Президент с первого тура". То сейчас у народа Украины лозунг "долой президента с первого же тура". Когда он получит поражение в первом туре, то уже на второй день я собираюсь в Киев. Я убежден, что незаконные приказы, которые он давал относительно запрета моего возвращения в Украину, ни один пограничник не будет выполнять", - заявил Саакашвили.

По его словам, электронный билет в Киев, который попал в средства массовой информации, не фейковый.

"Возвращаюсь в Украину, потому что это мое законное право после того, как суды повесили на меня фальсифицированное дело. Луценко назвал меня агентом ФСБ. Так вот, я агент, который никуда не убегал и хотел, чтобы меня судили. Я хочу отстаивать свои права. У меня нет никаких политических амбиций в Украине", - сказал бывший руководитель Одесской области.

Как сообщала "ДС", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 12 марта заявил, что собирается вернуться в Украину 1 апреля, после президентских выборов в стране.