Саакашвили уволил своего пресс-секретаря за антисемитские высказывания

Лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что для него неприемлем любой намек на антисемитизм. Политик уволил своего пресс- секретаря Дарину Чиж, которая называла в Facebook президента Украины Петра Порошенко "Вальцманом".

Экс-спикер Саакашвили Дарина Чиж в Facebook назвала Порошенко "Вальцманом", а позже удалила свой пост

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили уволил своего пресс-секретаря Дарину Чиж за антисемитские высказывания. Об этом он сообщил в Facebook.

"Любой даже намек на антисемитизм для меня не только неприемлем - вся суть моей жизни сводится к борьбе против всех проявлений этнической, религиозной и расовой нетерпимости. Я, например, всегда баню авторов комментов на этнические и религиозные темы на моей странице. Вчера я отстранил Дашу Чиж от нашей кампании именно по причине ее высказывания", - написал Саакашвили.

По его словам, "не следует уподобляться тем, кто хотя бы намеками говорит на эти темы, так как я таких людей считаю личными врагами".

Саакашвили добавил, что ему неприятно, кода "нашу, на 100% украинскую команду, по сути, и по гражданству, называют "командой грузинских реформаторов".

"Я горжусь нашими грузинскими реформами, но мне кажется, в украинском контексте упор на "грузинство" делается совсем в других целях", - заявил политик.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1687751941255180

17 сентября Чиж в Facebook назвала президента Украины Петра Порошенко "Вальцманом". 18 сентября она удалила пост. "Многие обиделись моей злой иронии, ошибочно посчитав ее "антисемитизмом"... Прошу прощенья у всех, кого задел мой пост", - написала экс-спикер Саакашвили.