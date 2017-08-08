Саакашвили в Вильнюсе заявил, что не претендует на литовское гражданство

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили не претендует на получение литовского гражданства.

Об этом он заявил во вторник в Вильнюсе, сообщает Delfi.

"Нет, я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально", - утверждает Саакашвили, отвечая на вопрос, не будет ли он добиваться литовского гражданства.

Рассмотреть возможность предоставления Саакашвили гражданства Литвы после того, как он был лишён гражданства Президентом Украины Петром Порошенко, предложил евродепутат Пятрас Ауштрявичюс. Саакашвили сказал, что "очень благодарен за такое замечательное предложение".

Он заявил, что в настоящее время может путешествовать, поскольку у него имеется украинский паспорт, и намерен защищать свои права на украинское гражданство в суде.

Во вторник Саакашвили принял участие в акции протеста у здания посольства Российской Федерации в Вильнюсе в связи с годовщиной "пятидневной войны" 2008 года, приведшей к российской оккупацией земель Грузии.

Во второй половине дня Саакашвили намерен отбыть из Вильнюса.

Как известно, экс-президент Грузии Саакашвили получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Он возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015- го по 9 ноября 2016 г., после чего объявил об отставке.

26 июля Президент Петр Порошенко прекратил ему украинское гражданство. По данным Администрации Президента, причина такого решения - предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство.

Защита экс-губернатора заявила, что учинит иск Президенту по поводу лишения гражданства.

Позже Саакашвили сказал, что ему не принадлежит подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства, на основе которой Порошенко лишил его гражданства.

В правительстве Грузии заявили, что будут требовать выдачи Саакашвили от любой страны, где он останется. На Родине против Саакашвили возбуждены четыре уголовных дела. Читайте также: Саакашвили заявляет, что к его украинскому паспорту у Польши и США нет вопросов

4 августа Саакашвили заявил, что США и Польша не признали отмены его украинского паспорта.