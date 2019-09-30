Саакашвили вернется в Грузию

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили вернется на родину к очередным парламентским выборам, которые состоятся в 2020 году

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, передает "ДС".

"В следующем году в Грузии по графику должны состояться парламентские выборы. И несмотря на угрозу ареста и не только ареста со стороны пророссийского режима олигарха Иванишвили, но и со стороны Лаврова, который два дня назад потребовал прекратить мою активность в Грузии, я обязательно вернусь туда до выборов и помогу народу разобраться с олигархом. А сейчас я в Одессе и активно занимаюсь местной проблематикой, которая меня тоже очень волнует", - написал он.

Ранее Саакашвили заявил, что Тбилиси под давлением России может отказаться от курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз.