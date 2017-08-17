Саакашвили во въезде в Украину откажут-Госпогранслужба

В Госпогранслужбе сообщили, что пограничники в случае попытки Михаила Саакашвили пересечь госграницу, будут действовать в соответствии с законодательством Украины.

"Если абстрагироваться от фамилий, человек, у которого недействительный паспорт, то алгоритм один: мы паспорт изымаем, а гражданину отказываем в пересечении границы", - пояснил агентству "Интерфакс-Украина" спикер погранведомства Олег Слободян.

По его словам, такой человек должен вернуться туда, откуда он приехал на границу.

Ранее бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили проанонсировал, что вернется в Украину 10 сентября. Политик выразил надежду, что на границе возле пункта пропуска соберутся его сторонники.

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.