Саакашвили вручили протокол об административном правонарушении

Сегодня в отель "Леополис", в котором остановился бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили, около 7:00 пришли пограничники для того, чтобы вручить ему протокол об административном правонарушении за незаконное пересечение государственной границы Украины. Об этом сообщили УНН.

Сейчас пограничники и сам Саакашвили находятся внутри отеля. Журналистов и активистов в отель не пускают. Снаружи дежурит патрульная полиция.

По словам главы патрульной полиции во Львове Олега Пилипенко, патрульных вызвали пограничники, для того, чтобы обеспечить порядок.

Напомним, 10 сентября экс-президент Грузии в окружении сторонников прорвался через границу Украины и поехал во Львов.

ТВі

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