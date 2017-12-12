Саакашвили встречался с дипломатами в первый день после освобождения

Бывший Президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили 11 декабря прекратил голодовку.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь партии Марьяна Поштар.

"Он вчера об этом сообщал, а сегодня еще раз подтвердил", - сказала она.

По словам Поштар, Саакашвили прекрасно себя чувствует и находится в хорошем расположении духа.

Во вторник он работал в офисе и встречался с дипломатами.

Как сообщали Українські Новини, Саакашвили заявил, что не ел пять дней, хотя объявил о голодовке лишь в субботу.

Печерский районный суд Киева отказался назначать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего Президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.