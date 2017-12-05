Саакашвили: Выложенное аудио моих телефонных разговоров - фейк

Экс-губернатор Одесской области заявил, что спецслужбы якобы "брали образцы" его голоса для того, что сфальсифицировать обнародованные сегодня "улики"

Лидер партии Рух нових сил Михаил Саакашвили заявил, что спецслужбы якобы сфабриковали аудиозапись его телефонного разговора с беглым олигархом Сергеем Курченко. Об этом он заявил, выступая перед протестующими на сцене под Верховной Радой.

Политик назвал "абсолютным фейком" обвинения ГПУ в свой адрес и добавил, что заранее знал о "планах фальсифицирования аудио".

"Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко дал распоряжение меня арестовать. Я знаю это стопроцентно - они два дня назад запросили образцы моего голоса с целью фальсификации аудиозаписей с моим разговором, и собирались это в день моего ареста опубликовать", - сказал он.

Утром 5 декабря 2017 года в квартире лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили в Киеве прошел обыск. Политик при этом забрался на крышу дома и якобы обещал спрыгнуть, если его попытаются задержать. Позднее сотрудники СБУ все же увели его с крыши (видео), вывели из дома, усадили в авто, которое было заблокировано протестующими, в том числе депутатами. Все это сопровождалось потасовками протестующих с силовиками (фото).

Саакашвили вручили подозрение, однако ближе к 14:00 протестующие разбили окно авто, вытащили и увели политика.

Саакашвили проходит по ч. 1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), его подозревают в подготовке госпереворота. ГПУ заявила, что протестные акции политика финансировал беглый олигарх Сергей Курченко.

В президентской фракции потребовали отчет правоохранителей об обысках у Саакашвили.