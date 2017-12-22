Саакашвили вызвали на допрос в СБУ на 26 декабря

Лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вызвали на допрос в главное управление СБУ в Киеве на 26 декабря на 11:00. Об этом сообщил его адвокат Павел Богомазов.

"Нам пришла повестка о вызове на допрос к старшему следователю Главного управления СБУ в Киеве на 11:00 26 декабря", - рассказал он.

Адвокат добавил, что Саакашвили намерен прийти на допрос.

Ранее сообщалось, что Саакашвили был вызван на допрос в СБУ на 22 декабря, но он и его адвокаты обратились в СБУ с тем, чтобы данное следственное действие было перенесено на другой день в связи с необходимостью участия Саакашвили в заседании Апелляционного суда Киева 22 декабря. В то же время 22 декабря Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте Саакашвили на 3 января 2018 года.

Сам Саакашвили ранее заявил, что его уголовное дело должно быть передано в Службу безопасности Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина