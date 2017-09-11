Саакашвили: Я нахожусь на территории Украины легально

Лидер партии Рух новых сил, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявляет, что находится в настоящее время на территории Украины легально.

- Сегодня утром, как и должно быть по закону, мой адвокат пришел в Миграционную службу Украины и принес мое заявление... То есть, я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории. Согласно действующему законодательству, я обратился за защитой к Украинскому государству. И украинское государство должно сейчас пойти вместе со мной в суд и решить мою просьбу о защите от Украинского государства, - сказал он на пресс- конференции для СМИ в понедельник во Львове, пишет Интерфакс-Украина.

Саакашвили также заявил, что правоохранители забрали его паспорт во время пересечения украинской границы.

- Когда люди, не спрашивая меня, внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт у них, - сказал политик.

Как сообщалось, Саакашвили прибыл в Украину 10 сентября вечером.