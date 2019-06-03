Саакашвили: Я не обижен на Авакова, я обижен на Порошенко

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в интервью "ТСН.Тиждень" на канале "1+1", которое вышло 2 июня, заявил, что не обижается на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Я не обижен на Авакова, я обижен на [экс-президента Украины Петра] ] Порошенко. Почему? Потому что с Порошенко у меня были личные отношения, Порошенко мне много чего обещал: полномочия, финансирование проектов, дорогу Одесса - Рени, открытое таможенное пространство, чтобы не было коррупции, чтобы взять туда новых людей... То есть он мне соврал", - сказал Саакашвили.

14 декабря 2015 года на заседании Национального совета реформ в Киеве на тот момент глава ОГА Саакашвили и глава МВД устроили скандал в присутствии Порошенко. В ходе перепалки Аваков бросил в Саакашвили стакан воды и посоветовал убираться из страны.

В феврале 2016 года Аваков назвал Саакашвили "политическим аферистом, обманувшим одесситов".

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство.

29 мая Саакашвили прилетел в Украину.