Саакашвили: Я не обвинял Украину во вмешательстве в американские выборы

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг информацию о том, что он заявлял о существовании оснований для заявлений президента США Дональда Трампа касаемо саботажа Украиной его избирательной кампании.

Об этом Саакашвили сообщил во время пресс-конференции.

На вопрос журналиста, как он может объяснить свои слова о том, что заявления Трампа о вмешательстве Украины в выборы США имели основания, экс- губернатор Одесской области раскритиковал работника СМИ.

"Мне кажется, что журналист, который поставил вопрос, банально соврал. Пусть он мне повторит цитату, в которой я обвинил Украину в чем-то", - отметил Саакашвили.

Журналист не смог воспроизвести его цитату относительно заявлений лидера США, но все же попросил экс-губернатора Одесской области ответить на его вопрос.

"Олигархи - враги Украины. И моя критика украинского олигархата не связана с критикой Украины. Я люблю Украину, восхищаюсь Украиной, а олигархи банально ее ненавидят. Поэтому не надо мне рассказывать... Это манипуляции олигархата, что если я поднимаю голос против коррупции и олигархата, я против Украины", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, Саакашвили не намерен получать никакого другого гражданства и считает себя гражданином Украины.

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