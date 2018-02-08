Саакашвили: За "госпереворот и сотрудничество с ФСБ" судите меня в Украине

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хочет, чтобы его судили в Украине по делу о якобы госперевороте и его сотрудничестве с ФСБ, а не отправляли в Грузию. Об этом он написал на своей странице в Facebook в ответ на заявления генпрокурора Юрия Луценко.

"После того, как у них (в ГПУ, - ред.) все "дело" треснуло, в Грузию меня собрались отправлять, оказывается. Нет уж, судите меня здесь за "госпереворот и сотрудничество с ФСБ", как и положено по украинским законам. А, дело у вас развалилось? Свидетели сбежали, "доказательства" исчезли, "телефонный разговор" оказался монтажом?" - написал он. "Оставьте меня в покое и не мешайте заниматься политикой в Украине и не мешайте спасать народ от олигархов, барыг и подбарыжников, включая вас", - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщал NEWSONE, Юрий Луценко заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили может несколькими способами покинуть Украину, если суд окончательно откажет ему в предоставлении политического убежища.

NewsOne

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