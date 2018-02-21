Саакашвили запретили въезд на территорию Украины до 2021 года

Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили въезд на территорию государства до 2021 года.

Об этом говорится в ответе первого заместителя главы Государственной пограничной службы Василия Серватюка на запрос адвокатов политика.

В частности, в документе отмечается, что начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили въезда в Украину до 13 февраля 2021 года, и Администрация Госпогранслужбы считает его полностью соответствующим требованиям действующего законодательства Украины.

Как заявил "Интерфакс-Украина" адвокат политика Руслан Чернолуцкий, защита Саакашвили считает это решение Госпогранслужбы незаконным и намерена его обжаловать.

Сам же Саакашвили на своей странице в Facebook пообещал, что вернется в Украину намного раньше, чем через три года.

Напомним, летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября того же года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. А уже 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы Украины.

В январе 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. А в феврале Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, и Саакашвили выслали в Польшу.

Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.