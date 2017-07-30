Саакашвили заявил, что не намерен где-то просить политическое убежище

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявляет, что не собирается принимать гражданство какой-либо другой страны или просить где-то политическое убежище.

Как заявил он в субботу в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2", он считает себя гражданином Украины.

"Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - подчеркнул М.Саакашвили.

М.Саакашвили заявил, что настроен оптимистично и сообщил, что осенью текущего года он и его команда собираются осуществить в Украине большую мобилизацию.

"Осенью планируем большую мобилизацию на Украине. Мы пройдем все правовые инстанции, и над этим работают украинские юристы и нам помогают и зарубежные юристы", - сказал он, сообщает ИНТЕРФАКС.