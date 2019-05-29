Саакашвили заявил, что политических амбиций у него нет

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которому вчера вернули гражданство Украины, заявил, что не имеет политических амбиций в Украине. Об этом он рассказал в эфире 112 Украина.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - заверил политик.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркнул, что Саакашвили не сможет попасть в партийный список какой-либо политсилы на досрочных выборах по причине длительного отсутствия в Украине. По законодательству, он должен прожить на территории страны пять лет.

26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. Позже Саакашвили давал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства, тогда как против него возобновили дело в Украине.

Год назад суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.