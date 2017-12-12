Саакашвили заявил, что придет на допрос в прокуратуру

Лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили, которого Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос, пообещал явиться к правоохранителям по повестке. Об этом политик заявил в эфире телеканала ZIK.

"Я буду соблюдать закон, но я никак не буду уважать эту прокуратуру... Я пойду", - рассказал он.

Саакашвили подчеркнул, что его арест был связан с желанием власти убрать его с улицы.

"Для них главное - чтобы я не общался с людьми на улицах", - пояснил он.

Саакашвили задержали в Киеве вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания. Его обвиняют в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.

Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

11 декабря Печерский райсуд Киева решил отклонить ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили в зале суда.

12 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пожаловался на давление в ходе расследования соответствующего производства в отношении экс- президента Грузии.

Генеральная прокуратура Украины вызвала Саакашвили на допрос 18 декабря.