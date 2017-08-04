Саакашвили заявил, что США и Польша не признали отмену его украинского паспорта

Соединенные Штаты Америки и Польша не признали отмену украинского паспорта бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Об этом Саакашвили заявил в интервью ТСН.

"Я как обычно выехал из Америки, никто не признает отмены моего паспорта. Я прошел паспортный контроль, так же, как всегда, прошел паспортный контроль в Польше. Въехал без проблем, меня пригласили на мероприятия руководящие лица Польши", - сообщил Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили заявил о намерении обжаловать лишение гражданства в украинских судах.

"Пусть он (президент Украины Петр Порошенко, - ред.) даст мне право отстоять свои права в суде", - заявил Саакашвили. Он также добавил, что судебный процесс, если состоится, будет публичным.

Отметим, 26 июля 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство Саакашвили было прекращено из-за недостоверной информации, указанной в анкете на получение украинского гражданства в 2015 году. С этого момента Саакашвили является лицом без гражданства.