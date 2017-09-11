Саакашвили заявил о краже украинского паспорта

Экс-руководитель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что пограничники отказались проверять его украинский паспорт, а позже полиция выкрала его документ, который он "оставил в автобусе".

Об этом он заявил во Львове, сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на УНИАН.

"Я перешел польскую границу с легальным украинским паспортом, поляки его проштамповали. Пришел к украинцам, отдал паспорт, чтобы они или отказались, или приняли. Они сказали: "Мы ваш паспорт не возьмем". Тогда я говорю: "Возьмите заявление о защите". Тоже не приняли", - заявил Саакашвили.

Экс-посол США высказался о проблеме гражданства СаакашвиллиЛишение экс- главы Одесской ОГА гражданства создало для Украины имиджевую проблему, считает американский дипломат Стивен Пайфер.

При этом политик считает, что находится в Украине совершенно легально.

"Когда люди меня внесли на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Где он - не знаю. Сегодня утром мой адвокат принес в Миграционную службу Украины мое заявление о защите от украинского государства. То есть я сейчас нахожусь легально в Украине", - подчеркнул он.

Напомним, 11 сентября президент Петр Порошенко поддержал действия украинских пограничников во время столкновения со сторонниками Саакашвили. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал силовой прорыв границы сторонниками политика атакой против украинской государственности.

Закрыть