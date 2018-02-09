Саакашвили заявил о попытке его похитить лицами без документов

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что в пятницу была совершена попытка его похищения вооруженными лицами без документов из гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv на Почтовой площади в центре Киева, куда он прибыл утром для переговоров с иностранными друзьями.

"К нам зашли люди снизу и сказали, что группа автоматчиков, которые перезарядили автоматы, зашли в фойе, сказали, что идут захватывать Саакашвили, и попытались проникнуть в лифт и подняться наверх на тот этаж, где мы были с нашими иностранными друзьями", - рассказал Саакашвили в комментарии журналистам в пятницу.

По его словам, этих лиц остановила охрана гостиницы, являющейся объектом частной собственности, ипопросила предъявить их документы, которых у них не оказалось,

"После этого их выдавили из гостиницы, потому что это, естественно, частная собственность... и без постановления суда и конкретных документов допускать на частную собственность не позволено", - сказал Саакашвили.

Политик убежден, что это задержание было инициировано президентом Украины Петром Порошенко, который намерен экстрадировать его в Грузию, где в его отношении открыты дела и его ждет преследование.

Саакашвили также рассказал что проживает в настоящее время в двухкомнатной арендованной квартире в Киеве на 22 этаже в доме за пределами исторического центра. По словам политика, на ул.Костельной, где его задерживали ранее, он уже не проживает. Он также считает, что его могут похитить по дороге домой.

Ранее депута Игорь Луценко и соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщили, что бойцы спецподразделения "Альфа" прибыли под здание гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул.Набережно-Крещатицкая, 1) на Почтовой площади, "чтобы забрать Михеила Саакашвили".

В свою очередь Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре опровергли информацию о якобы присутствии сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа" у гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv.

По материалам: Интерфакс-Украина