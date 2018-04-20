Садового не пропустили на встречу с Порошенко во Львове

Львовского мэра Андрея Садового не пустили в зал университета, где проходило мероприятие с участием президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщила в Facebook руководитель пресс-службы Львовского городского совета Христина Процак.

"Здесь только личная пресса. Закрытое мероприятие. Видео потом раздадим", - слова охранника. Такая встреча президента в университете. К сожалению, мэра города в списке приглашенных тоже нет. И в зал ему зайти не разрешили", - написала она.

"Українські новини" информируют, что инцидент произошел во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где Порошенко проводил встречу с представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовской области.

Хвиля

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