Садовый заявил, что его хотят досрочно снять с должности мэра

В Львовской городской раде зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова Андрея Садового.

Об этом Садовый сообщил в своем Twitter.

Он сообщил, что постановление зарегистрировали председатель фракции Блок Петра Порошенко Петр Адамик и депутат от БПП Григорий Козловский, а также глава фракции "Свободы" Маркиян Лопачак. "Интерес ребят прост. Избавить город легитимного мэра и грабить с размахом", - написал Садовый.

Глава фракции Порошенко в городском совете Адамик, председатель фракции "Свободы" Лопачак, совместно с Козловским (БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова. Интерес ребят прост. Избавить город легитимного мэра и грабить с размахом.

pic.twitter.com/Fh4YW34m3Z - Андрей Садовый (@AndriySadovyi) 27 мая 2019 г.

В ответ на определение Садовый предложил одновременно провести перевыборы городского головы и депутатов городского совета. По его словам, также активизируются различные "активисты с криминальным корнями, чтобы имитировать протесты".

Напомним, в марте нынешнего года львовский мэр Андрей Садовый сообщил, что после трех каденций больше не будет баллотироваться на эту должность. Он ставит себе цель начать работать на уровне государства. По его словам, "Самопомощь" собирается самостоятельно участвовать в выборах и не будет ни с кем объединяться. Кроме того, Садовый заявил, что готов бороться за кресло премьер-министра Украины.