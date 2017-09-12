Сакварелидзе сообщил о задержании нескольких соратников Саакашвили

Сотрудники правоохранительных органов начали арестовывать активистов, которые принимали участие в переходе государственной границы Украины вместе с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его соратник Давид Сакварелидзе.

Он уточнил, что полицейские уже арестовали активиста с Черкасс Андрея Котыченко, который непосредственно принимал участие в событиях на украинской границе в воскресенье, 10 сентября. Кроме этого произошло еще одно задержание - в Ивано-Франковске арестовали Александра Бурцева. По его информации, задержанных доставили во Львов.

"Мы требуем немедленно освободить их! Предостерегаем власть и призываем ее представителей мгновенно прекратить политические репрессии, поскольку это все несомненно очень плачевно для них закончится, как это уже не раз происходило во времена предшественников. Мы будем защищать каждого нашего соратника и единомышленника", - отметил Сакварелидзе.

Как сообщал NewsOne ранее, сотрудники полиции и Государственной пограничной службы Украины прибыли в отель во Львове, где проживает бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

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