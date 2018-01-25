Сакварелидзе вручили обвинительный акт из-за беспорядков на границе

Прокуратура вручила обвинительный акт соратнику Михаила Саакашвили, экс- заместителю генерального прокурора Давиду Сакварелидзе

Об этом сообщил сам Сакварелидзе на своей странице в Facebook, информирует "ДС".

Сакварелидзе обвиняют в причастности к массовым беспорядкам и прорыву государственной границы в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) вместе с лидером Руха новых сил Михаилом Саакашвили 10 сентября 2017 года.

Сакварелидзе обвиняется по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст. 332 (незаконное перемещение лиц через госграницу), ч.2 ст.342 (сопротивление представителям правоохранительных органов), ч.1 ст. 343 (вмешательство в деятельность правоохранительных органов) Уголовного кодекса.

Напомним, 22 сентября Мостисский районный суд Львовской области оштрафовал Михаила Саакашвили на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы. В ноябре стало известно, что Саакашвили оплатил штраф.