Сакварелидзе заявил о подготовке встречи Саакашвили на границе Украины

Партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" готовится встретить на границе Украины своего лишенного украинского гражданства лидера и обеспечить ему въезд в Украину.

Об этом сообщил в Херсоне на открытой встрече с общественностью города, которая состоялась в четверг в конце дня, член Совета партии "Движение новых сил Михеила Саакашвили" Давид Сакварелидзе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы ... будем готовиться к осени. Что самое главное - будем встречать Михеила на границе. Мы Михеила по любому заведем в страну, он зайдет с двумя ногами, с двумя руками", - сказал Сакварелидзе.

Что касается того, на каком участке украинской границы и когда именно это должно произойти, Сакварелидзе не уточнил. "Какую границу, и когда - мы будем решать", - заявил он.

Как известно, экс-президент Грузии Саакашвили получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Он возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля Президент Петр Порошенко прекратил ему украинское гражданство. По данным Администрации Президента, причина такого решения - предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство.

Защита экс-губернатора заявил, что подаст иск Президенту по поводу лишения гражданства.

Позже Саакашвили сказал, что ему не принадлежит подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства, на основе которой Порошенко лишил его гражданства.

В правительстве Грузии заявили, что будут требовать выдачи Саакашвили от любой страны, где он останется. На родине против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела.

4 августа Саакашвили заявил, что США и Польша не признали отмену его украинского паспорта.