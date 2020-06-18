Саміт у "нормандському форматі" потрібен не для того, щоб зафіксувати відсутність результатів - Ігор Жовква.

Саміт лідерів держав "нормандського формату" немає сенсу проводити, щоб зафіксувати відсутність результатів виконання попередніх домовленостей для припинення війни на Донбасі й повернення Україні тимчасово окупованих територій, зазначає заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Берлін налаштований на проведення наступного саміту в "нормандському форматі", але нікому не потрібен саміт заради саміту. Приїхати в Берлін або організувати відеоконференцію лідерів можна в будь-який момент. Але не для того, щоб зафіксувати відсутність результатів", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Жовква пояснив, що 2 червня представницька українська делегація їхала до Берліна, щоб скоординувати свою позицію з німецькою стороною про те, як можна прискорити динаміку і в Мінському процесі, і в "нормандському форматі".

"Ми їхали туди, усвідомлюючи ситуацію після Паризького саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року. Більшість домовленостей того саміту не виконано. Позитивом, звісно, було взаємне звільнення утримуваних осіб, хоча принцип "всіх на всіх" ще не реалізовано. Наші громадяни залишаються і в окупованому Донбасі, і в окупованому Криму, і на території Росії. Ми продовжуємо ці переговори. Не виконано домовленостей щодо безумовного припинення вогню, щодо визначення нових ділянок розведення сил, про доступ гуманітарних організацій до окупованих територій. До того ж зараз закритий доступ СММ ОБСЄ на непідконтрольну територію", - зазначив він.

За його словами, в Німеччині почули підходи України і підтримали їх, про що президенту України Зеленському, зокрема, повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові 5 червня.

Жовква зазначив, що з аналогічною метою делегація України від 12 червня відвідала і Париж, щоб скоординувати свою позицію з ще одним партнером у "нормандському форматі".