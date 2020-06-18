Саміт Україна-ЄС проведуть 1 жовтня

Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Він (саміт Україна-ЄС - ред.) точно відбудеться. І президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у своїх контактах з президентом Зеленським підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна-ЄС, до якого ми готуємося", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Жовква повідомив, що на саміті Україна очікує підписання угоди про спільний авіаційний простір. "Всім було відомо про проблеми між Великою Британією і Іспанією через статус аеропорту Гібралтар. З виходом Великої Британії з ЄС ця проблема зникла. Зараз йдуть останні технічні переговори. Своє формулювання про статус аеропорту повинна дати Іспанія. І у нас є конкретна мета, щоб під час саміту Україна-ЄС у жовтні цю угоду, нарешті, було підписано", - зазначив він.

Заступник голови ОП також зазначив, що за угодою про "промисловий безвіз" Україна виконала свої зобов'язання щодо прийняття відповідного законодавства, і вона незабаром почне працювати.

"Зараз м'яч на стороні ЄС. Оціночна місія попередньо повинна була приїхати в Україну в березні, але коронавірус дещо змінив плани. Ми наполягаємо під час усіх наших розмов, що це питання має залишатися на порядку денному. І тому до кінця року ми очікуємо оціночну місію. Безумовно, доступ української промислової продукції, надання відповідної сертифікації для неї дозволить нам виходити не тільки на ринки ЄС, а й на ринки інших країн", - підкреслив він.

Жовква вказав і важливість Європейської зеленої угоди (The European Green Deal), яка ставить амбітну мету для держав-членів ЄС до 2050 року перетворити Європу в екологічний континент. "Україна тут не повинна відставати, принаймні, враховуючи, які досягнення у неї є в зеленій енергетиці. І в цьому нам потрібна допомога ЄС", - сказав він.

Відзначимо, що попередній саміт ЄС-Україна відбувся 8 липня 2019 в Києві. ЄС на саміті представляли тодішні президенти Європейської ради Дональд Туск та Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, Україну - президент Володимир Зеленський.

За матеріалами Інтерфакс-Україна