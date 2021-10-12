Саміт Україна - ЄС стартував в Києві

Сьогодні, 12 жовтня, в Києві стартував 23-й саміт Україна - ЄС.

Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен вже почали засідання саміту, повідомляє "Дом" із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Очікується, що в рамках саміту будуть підписані угоди між Україною і Євросоюзом. Також лідери зроблять спільні заяви. Церемонія підписання документів між Україною та ЄС відбудеться о 11:25.

Відомо, що на саміті Україна-ЄС, будуть підписані три угоди, а саме:

угода про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом ("відкрите небо");

про приєднання України до програми досліджень та інновацій Horizon Europe;

програми "Креативна Європа".

Крім того, на саміті учасники обговорять спільну боротьбу з пандемією коронавірусу, ситуацію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку України, перегляд Угоди про асоціацію та низку інших тем.



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