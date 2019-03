Самая большая проблема для следующего президента Украины (The Washington Post, США)

31 марта украинцы отправятся на выборы нового президента. Трудно поверить, что прошло уже пять лет с тех пор, как они наводнили улицы, чтобы свергнуть коррумпированного, жестокого и поддерживаемого Россией президента Виктора Януковича. В этот период страна пережила вторжение России, в результате которого погибло 13 тысяч человек и был отобран Крым, но в то же время начали действовать масштабные реформы при Петре Порошенко, направленные на то, чтобы окончательно избавиться от постсоветского похмелья.

Эти всего лишь вторые выборы по счету после протестов на Майдане - решающий момент для страны. Предварительные данные указывают на то, что Украина скорее всего продолжит ориентироваться на Запад, но есть некоторая озабоченность по поводу продолжения экономических реформ.

При полупрезидентской системе правления, какая существует на Украине (и в соседней Польше), легко задаться вопросом, имеют ли значение президентские выборы. Разумеется, имеют, и постсоветская история Украины доказывает, что президент может причинить много вреда, если его не остановить. Единственный сдвиг в экономике Украины был достигнут благодаря (недолговечным) реформам при первом после обретения независимости президенте Леониде Кравчуке - представителе западной части Украины, и при Викторе Ющенко - президенте, который "проиграл" выборы в 2005 году, но пришел к власти, когда суды постановили, что выборы Януковича были противозаконными. Однако при Леониде Кучме и Януковиче многие из этих реформ были отменены, и Украина стала крайне коррумпированным государством, призванным обогатить политическую элиту.

Текущее состояние президентской гонки изменилось таким же непредсказуемым образом, как и избиратели. Комик Владимир Зеленский, которого ранее не принимали всерьез, теперь явный лидер в социологических опросах. Он обогнал бывшего премьер-министра и политзаключенную Юлию Тимошенко - популистку, выступающую за повторную национализацию и концентрацию власти в руках президента. Однако Зеленский, оседлав волну антиправительственных настроений, еще может померкнуть, оказавшись на втором туре выборов между Порошенко и Тимошенко. Независимо от того, кто победит, печально известная политическая система Украины останется в беспорядке. Либо Зеленскому придется иметь дело с укоренившейся системой в качестве "белой вороны", а Порошенко придется найти способ выйти из тупика, либо Тимошенко придется преодолеть противоречия своей неоднозначной политики и вспыльчивой личности.

Но основной источник нарушений в политике страны с момента обретения независимости кроется не в администрации президента, а в том факте, что украинское правительство слишком вовлечено в экономику. Прежде всего среди проблемных институтов Украины выступает Верховная Рада, ее законодательный орган. Первый посткоммунистический президент Украины Кравчук совершил колоссальную ошибку в 1992 году, решив не распускать Раду. Проведя парламентские выборы в 1990 году, Кравчук почувствовал, что Рада должна просуществовать ещё два года. Этот шаг гарантировал обструкционистское большинство не только во время переходного периода, но и за его пределами. Действительно, этот шаг означал, что коммунисты (единственная партия с функционирующим аппаратом) смогли остановить переход, свернуть необходимые экономические реформы и заложить основы украинской клептократии.

После рокового решения Кравчука Рада укрепила политическую элиту, сделав ее также и экономической. Элиты ревниво оберегали свои привилегии и застопорили необходимые экономические реформы. В качестве примера можно привести "временный" мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действует почти двадцать лет и продлевается из года в год, подрывая развитие прав собственности.

Парламент, независимые органы и даже судебная власть показали, насколько неэффективным может быть украинский президент, поскольку соблазн коррупции слишком велик, а возможность доступа к ней через политическую систему слишком легка. Конституционный суд страны аннулировал 26 февраля новый антикоррупционный закон, поскольку он перекладывал презумпцию виновности на политиков (и это не необоснованное положение). По мнению суда, антикоррупционный закон противоречит надлежащей правовой процедуре, заставляя чиновников доказывать, что их деньги были получены честным путем. Закон был центральным элементом требований Международного валютного фонда в обмен на финансовую поддержку. Трудно сказать, куда это все приведет. Коррупция во всех институтах остается проблемой. Полиция, судебные органы, исполнительные органы активно сопротивляются расширению антикоррупционных компаний. Независимо от того, кто будет следующим президентом, ему или ей придется продолжать борьбу против того, что на деле является "глубинным государством", цепляющимся за множество полномочий, которые оно может использовать для извлечения ренты из частного бизнеса.

В апреле этого года Украина либо перейдет к президентской "белой вороне" [Зеленский] или искусному инсайдеру, лишенному власти в течении нескольких лет [Тимошенко], либо (что менее вероятно) увидит преемственность в лице своего нынешнего лидера. При этом перед следующим президентом Украины будут стоять те же задачи, что и до выборов, поэтому необходимо, чтобы будущий лидер разобрался с коренными причинами. Он должен укрепить парламентскую поддержку реформы, но также сосредоточиться на ограничении власти правительства на всех уровнях. Если Украина сможет двигаться активнее в сторону децентрализации, убрав власть из Киева, то может и не иметь значения, кто будет следующим президентом. Украина сможет начать процесс оживления, на который она надеялась в период Майдана.

Кристофер Хартвелл (Christopher A. Hartwell) - профессор Борнмутского университета в Великобритании и Университета Козьминского в Польше, бывший председатель Центра социальных и экономических исследований в Варшаве (Center for Social and Economic Research, CASE). Автор книги "Две дороги расходятся: переходный период Польши и Украины" (Two Roads Diverge: The Transition Experience of Poland and Ukraine).