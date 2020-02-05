Санченко стал народным депутатом от "Слуги народа"

31-летний директор по GR-коммуникациям музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко стал народным депутатом от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины.

Об этом стало известно на заседании Верховной Рады Украины в среду, 5 января.

В начале заседания глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о вхождении народного депутата Санченко в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины 9-го созыва.

Напомним, 14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата "Слуги народа" Ирины Венедиктовой. Перед этим президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу, а другим указом назначил Ирину Венедиктову на должность временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Санченко был включен в избирательный список "Слуги народа" под No 137.

ATR.ua

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