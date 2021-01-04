Санду відвідає Київ: зустрінеться з Зеленським, Шмигалем та Разумковим

Новообрана президентка Молдови Майя Санду 12 січня має відвідати Київ. Про це пише її пресслужба, анонсуючи зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими політичними лідерами.

"12 січня 2021 року президент Республіки Молдова Мая Санду вирушить з офіційним візитом в Україну. У Києві відбудеться офіційна зустріч Маї Санду з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня глава конституційного суду Молдови Домніка Маноле оголосила Маю Санду новою президенткою Молдови після того, як КС затвердив у четвер результати президентських виборів.

Конституційний суд звернувся до парламенту Молдови, вказавши на необхідність виконання рекомендацій КСМ, зроблених під час затвердження результатів виборів президента в грудні 2016 року. Ці рекомендації стосуються внесення поправок в законодавство з метою забезпечення коректних виборів, незалежності ЗМІ у виборчій кампанії, прозорості фінансування кампанії, невтручання церкви у вибори та ряду інших обставин.