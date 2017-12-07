Санкции будут сохраняться, пока РФ не вернет Крым и не выведет войска с Донбасса - Тиллерсон

Американские санкции в отношении России останутся в силе, пока Крым остается аннексированной территорией, а российские войска находятся на Донбассе.

Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

"Соединенные Штаты остаются преданными суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Мы призываем к полному выполнению Минских соглашений. Мы никогда не примем российскую оккупацию и аннексию Крыма. Связанные с Крымом санкции будут сохраняться, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - сказал Тиллерсон.

Он отметил, что миссия ОБСЕ на Донбассе остается чрезвычайно важным инструментом, в первую очередь для мирных граждан, находящихся вблизи линии соприкосновения.

"Что касается ситуации на востоке Украины, то мы поддерживаем наших западных партнеров и не снимем санкции, пока Россия не выведет свои силы с Донбасса в соответствии с Минскими соглашениями", - добавил он.