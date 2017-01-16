Санкции против РФ должны действовать до выполнения "минска" и возврата Крыма - Байден

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что международные санкции против Российской Федерации должны действовать до момента полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине.

Об этом он сказал во время совместной с Президентом Петром Порошенко заявления для СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и "Большой Семеркой" мы дали понять, что санкции должны продолжиться, пока Россия полностью, подчеркиваю, полностью не выполнит свои обязательства по Минским договоренностям, а санкции против РФ, связанные с Крымом, должны оставаться, пока Россия не вернет Крым Украине", - подчеркнул Байден.