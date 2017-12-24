Санкции против РФ должны сохраняться, пока существуют причины их введения - Волкер

Ситуация на востоке Украины далека от стабилизации, отмечает спецпредставитель США.

Текущий год стал наиболее кровопролитным за почти четыре года российской агрессии в Украине, сообщил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью итальянскому изданию La Stampa.

В связи с этим он призвал сохранять санкционное давление на Россию.

"Очень важно, чтобы они (санкции - ред.) оставались в силе, пока существуют причины, по которым их ввели. Ключевым условием является выполнение Минских соглашений, их провал является сильной мотивацией. Очень важно, чтобы США и Европа были едины в своей позиции по этому вопросу", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа США.

По мнению Волкера, конфликт в Донбассе не ослаб. Об этом свидетельствуют данные о количестве обстрелов и жертвах среди мирного населения.

"2017 был самым жестким годом. Количество нарушений перемирия увеличилась, количество погибших мирных жителей самое высокое с начала боев", - отметил Волкер.

Спецпредставитель США по Украине также отметил важность отвода тяжелого вооружения от линии разграничения в Донбассе и соблюдения режима прекращения огня.

"Нужно сохранять давление. Россияне должны заставить свои силы соблюдать перемирие и отвести оружие. Мы стремимся достичь договоренности, по которой Москва отводит свои силы и позволяет голубым шлемам ООН занять позиции для обеспечения безопасности", - сказал он.

Вопрос аннексии Крыма, по его словам, является долгосрочной проблемой.

"Мы не можем признать аннексию. Я не думаю, что Россия вскоре согласится вернуть Крым, поэтому нам нужна длительная политика непризнания и сохранения санкций", - резюмировал Курт Волкер.

Отметим, 21 декабря Европейский Совет распространил официальное сообщение о продлении санкций Евросоюза против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2018 года.

Соответствующее решение было принято по итогам Саммита ЕС 14 декабря, на котором президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступили с докладом об имплементации Минских договоренностей и указали на отсутствие предпосылок для снятия санкций.

Санкции против России были введены Европейским Союзом 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия РФ, которые дестабилизировали ситуацию в Украине. Ограничительные меры усилили в сентябре 2014 года, затем их продлевали каждые полгода.

Тем временем Министерство торговли США ввело новые ограничения для двух российских компаний, работающих на военно-промышленный комплекс.

Как сообщалось ранее, санкции США в отношении РФ будут действовать до тех пор, пока Москва не вернет контроль над оккупированным Крымом Украине и не выведет войска с территории Донбасса, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на заседании ОБСЕ в Вене.

По материалам: Европейская правда