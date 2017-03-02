Санкции против России должны действовать до полного выполнения Минска - премьер Японии

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в рамках рабочего визита в Японию встретился в четверг с премьер-министром Японии премьер-министром Японии Абэ

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Парубий поблагодарил за поддержку Японией территориальной целостности Украины и системы санкций против России, за поддержку реформ и инвестиций в экономику нашей страны.

"Нам очень важно, чтобы санкции продолжались, а если агрессия Путина не прекратится, то они бы усиливались. Мы рассчитываем на вашу поддержку", - подчеркнул Парубий, подчеркнув важность для Украины проведения реформ во всех сферах жизни.

Он уточнил, что "нам приходится проводить реформы во всех сферах общественной жизни, одновременно отражая агрессию России".

"Ваша поддержка важна как в экономическом, так и даже в символическом плане", - сказал Парубий.

Премьер-министр Синдзо Абэ во время разговора с Андреем Парубием отметил, что санкции против России, которые Япония поддержала вместе с другими странами G7, не могут быть сняты до полного выполнения Минских соглашений.

