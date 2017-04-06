Санкции США против РФ останутся, пока Кремль не прекратит агрессию против Украины - Йованович

Посол США в Украине Марий Йованович заявила, что санкции Соединенных Штатов против России будут действовать, пока Москва не прекратит агрессию против Украины.

"Мы продолжаем поддерживать работу в рамках "Нормандской четверки" относительно "Минска". Мы считаем, что Россия несет ответственность за Минские соглашения. Санкции продолжат действовать до тех пор, пока Москва не прекратит те действия, которые привели к этим санкциям", - сказала Йованович.

Посол также выразила обеспокоенность ухудшением ситуации на линии разграничения в зоне АТО, всплеском насилия и осознанным повреждением инфраструктуры в регионе.

Йованович добавила, что США продолжат поддерживать Украину на пути реформ, в частности, борьбы с коррупцией.

Ранее Госдепартамент США заявил о ведении санкций против восьми компаний оборонно-промышленного комплекса России. По материалам: Интерфакс-Украина