САП будет просить суд ограничить время Насирову для ознакомления с материалами дела

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратится в суд с просьбой ограничить отстраненному от должности главе Государственной фискальной службы Роману Насирову время для ознакомления с материалами уголовного производства.

"По состоянию на сегодняшний день подозреваемый прочитал 130 из 240 томов. Если так и дальше будет продолжаться, мы будем обращаться с просьбой ограничения сроков для ознакомления",- сказал Н.Холодницкий в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно САП будет обращаться в суд, он сказал: "На следующей неделе, с понедельника".