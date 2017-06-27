САП не нашла доказательств причастности Манафорта к "черной бухгалтерии" ПР

Сейчас производства по "амбарной книге" "регионалов" направлены для изучения управлению спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка

Подписи экс-советника беглого президента Виктора Януковича Пола Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов, а информация о его вине - это пиар-технология. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью каналу ZIK.

Глава САП отметил, что ранее дело находилось в производстве НАБУ. "Но мы никаких доказательств причастности Манафорта не нашли. Я только констатирую факты. Относительно Манафорта доказательств нет", - заявил Холодницкий. Поэтому, отметил он, производства по "амбарной книге" "регионалов" были направлены для изучения управлению спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. "Мы считаем, что эти записи могут доказывать взаимосвязь тех лиц, которые проходят по этому делу. Поэтому именно так определена подследственность", - сказал Холодницкий.

Напомним, что экс-советник Трампа Манафорт неоднократно заявлял о своей непричастности к "черной кассе" Януковича.

По материалам: УНИАН

