САП обжаловала меры пресечения мэру Одессы и его заместителю

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его первому заместителю Павлу Вугельману, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда Киева.

Апелляции на решение Соломенского суда Киева зарегистрированы 19 февраля прокурором САП Максимом Кравченко. Ранее суд опустил Труханова на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова. Хотя прокуроры ходатайствовали об аресте с альтернативой внесения залога. На поруки также был отпущен его заместитель Вугельман.

"Обжалуется именно отказ Соломенского суда взять чиновников под стражу", - пояснили в пресс-службе Апелляционного суда столицы.

Слушание относительно мэра Одессы назначено на понедельник, 26 февраля, на 15:30. Председательствовать на заседании будет судья Валерий Лашевич.

Дата рассмотрения апелляции на меру пресечения для заместителя мэра пока не определена, но известно о том, что председательствовать на заседании будет судья Иван Рыбак.

Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" сотрудники Государственной пограничной службы задержали и передали детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) мэра Одессы Геннадия Труханова и его первого заместителя Павла Вугельмана, которые вернулись в Украину из Польши и Израиля соответственно.

15 февраля Соломенский суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на аресте Труханова с альтернативой внесения 50 млн гривень залога. Сумма залога для его заместителя Павла Вугельмана, по мнению САП, должна составить 30 млн, а для других подозреваемых - по 10 млн гривень.

13 февраля НАБУ сообщило о подозрении им обоим, а также директору Департамента коммунальной собственности Алексею Спектору, председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю, еще одному должностному лицу и двум представителям коммерческих компаний в рамках дела завода "Краян".

По материалам: Украинская правда