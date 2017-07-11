САП планирует за 2 месяца завершить следствие по Розенблату и Полякову

Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует в двухмесячный срок завершить следствие в производствах относительно нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова

Об этом рассказал журналистам руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Эспрессо. TV.

Он ответил на вопрос о дальнейшей работе следствия по делам Розенблата и Полякова.

"Я своих прокуроров ориентирую на скорейшее проведение следствия. Я задал им требование в двухмесячный срок завершить это производство. Доказательная база почти собрана. Следственные действия, которые осталось сделать, не должны занять больше этого времени", - сказал Холодницкий

По его словам, многое будет зависеть от позиции адвокатов народных депутатов.

В прошлом месяце стало известно о задержании охранника народного депутата Украины Борислава Розенблатта (фракция "Блок Петра Порошенко") при получении взятки в сумме $ 200 тыс. За решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Комитет Совета признал обоснованными представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Борислава Розенблата.

НАБУ выложило полную версию фильма о расследовании легализации нелегальной добычи янтаря, к которому якобы причастны народные депутаты Украины. 11 июля Верховная Рада поддержала представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции "Народный фронт" Максима Полякова.

Представления о задержании и аресте нардепа не были поддержаны. 11 июля Верховная Рада поддержала представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от БПП Борислава Розенблата, представление об аресте отклонено.