САП: Право на медпомощь Насиров использует для затягивания дела

Никакого документального подтверждения, что глава ГФС чем-то серьезно болен, его адвокаты не дают вот уже третьи сутки процесса, заявили в прокуратуре

Адвокаты отстраненного от выполнения обязанностей главы ГФС Романа Насирова используют право граждан на медпомощь для затягивания процесса. Об этом в ходе судебного заседания заявил один из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает корреспондент LIGA.net.

"Сторона защиты использует право на медицинскую помощь как инструмент затягивания данного процесса. Трое суток не было предоставлено ни единого документа защитниками... Вопрос его здоровья рассматривается уже третьи сутки. Подчеркиваю: ни единого документального подтверждения о том, что он чем-то болен, не предоставлено", - заявил представитель САП.

В свою очередь сторона защиты продолжает настаивать на необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы, поскольку, по мнению адвокатов Насирова, по состоянию здоровья он "не может принимать участия в заседаниях".

Насирова на суде представляют девять адвокатов.

5 марта 2017 года на заседании по избрании Насирову меры пресечения сторона защиты заявила отвод судье Александру Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть ходатайство должен был другой судья, однако, как оказалось, в тот день он отсутствовал. В заседании был объявлен перерыв до утра 6 марта.

Вчера в 23:52 истек срок временного содержания главы ГФС под стражей, в связи с чем его должны были отпустить, однако митингующие под судом заблокировали выход из здания и потребовали продолжить заседание.

Ночь на 6 марта чиновник провел в здании суда. Днем 6 марта суд отказал адвокатам Насирова в отводе Бобровника.