САП просит для мэра Одессы Труханова арест с альтернативой залога в 50 миллионов гривень

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали в Соломенский районный суд Киева ходатайство об избрании мэру Одессы Геннадию Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель САП Назар Холодницкий сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 50 млн грн для городского головы, 30 млн для его заместителя и 10 млн каждому из остальных участников указанной схемы по указанному производству", - заявил он.

"Дела будут слушаться, вероятно, в Соломенском районном суде (Киев). Надеюсь, что будет сегодня, поскольку относительно Одесского городского головы ходатайство уже доставлено в суд, ждем распределения на конкретного судью, и надеемся сегодня также успеть доставить ходатайство об избрании меры пресечения его заместителю", - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о задержании мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Они подозреваются в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением").

13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и мэру.