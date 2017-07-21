САП просит суд арестовать имущество Розенблата и Полякова

Статьи Уголовного кодекса Украины, которые инкриминируются внефракционному нардепу Бориславу Розенблату и депутату от "Народного фронта" Максиму Полякову, предусматривают конфискацию имущества в случае обвинительного приговора суда, заявил прокурор САП Максим Кравченко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать все имущество внефракционного депутата Максима Полякова и внефракционного депутата Борислава Розенблата, сообщил "Українським новинам" прокурор САП Максим Кравченко.

"Ходатайство в суд уже подано, но решение еще не вынесено. Мы просим наложить арест на все имущество обоих подозреваемых. Все, которое нашли в реестрах", - сказал он.

По его словам, САП инициирует арест имущества, так как статьи Уголовного кодекса, которые инкриминируются депутатам, предусматривают конфискацию в случае обвинительного приговора суда.

Соломенский районный суд Киева назначил Полякову меру пресечения в виде залога в 300 тыс. грн и обязательство носить электронный браслет. Суд также назначил Розенблату залог в размере 7 млн грн.

19 июня 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро по подозрению в получении взятки задержали охранника Розенблата. По информации НАБУ, взятку передавали за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря. 20 июня руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что взятка в $200 тыс. предназначалась Розенблату и Полякову.

6 июля САП и Генеральная прокуратура показали оперативное видео, на котором помощница Полякова Татьяна Любонько получает деньги от агента Национального антикоррупционного бюро Екатерины Сивоконь за лоббирование внесения поправок в законодательство о добыче янтаря.

11 июля Верховная Рада рассматривала представления генпрокурора Юрия Луценко в отношении пятерых нардепов. С Полякова и Розенблата Верховная Рада сняла неприкосновенность, но не дала согласия на задержание и арест. Депутатам инкриминируют взяточничество.