САП просит у Луценко позволение на арест депутатов Скуратовского и Дзендзерского

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Украины для поддержания и внесения в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции Радикальной партии Сергея Скуратовского и "Народный фронт" Дениса Дзензерского.

"При процессуальном руководстве САП детективы Национального антикоррупционного бюро Украины собрали достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности народных избранников за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по ст.366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что, согласно законодательству, привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины и его задержание не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады, а представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата может быть внесено в Раду лишь генеральным прокурором.

Напомним, 26 февраля 2018 года НАПК утвердило и направило в НАБУ обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций народного депутата Дениса Дзензерского за 2015 и 2016 годы. Установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму около 3,19 млрд грн. Кроме того, в декларации за 2015 год Дзензерский задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 млн грн, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами.

В июле 2018 года САП закрыла уголовное производство по факту невнесения Дзензерским в электронные декларации за 2015 и 2016 годы сведений о финансовых обязательствах на более 4 млрд грн. В декабре Киевский апелляционный суд отменил постановление САП о закрытии уголовного производства, а в январе 2019 года НАБУ возобновило его расследование.

Что касается радикала Сергея Скуратовского, то в декларациях за 2015 и 2016 годы депутат не указал корпоративные права жены в отношении ряда компаний - ООО "Укрполіскорм", ЧП "Грин-Грей", ООО "КУА "Евроинвест Плюс", ООО "КФ "Соло". Кроме того, как отмечает The_Newsroom, в 2013 году "Укрполіскорм" заключило договор 20 млн грн жене Скуратовского со сроком возврата до 23 июля 2018 года. Всего женщина получила 17,7 млн грн ссуды, но эти средства в декларации отражены не были. В июне 2017 суд признал "Укрполіскорм" банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Также Скуратовский в течение двух лет "забывал" декларировать мальтийскую компанию "Bogena Ltd" и яхту, и наконец переписал это имущество на помощницу.