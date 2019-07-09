САП собирается объявить подозрения министру и нескольким главам ОГА - Холодницкий

В ближайшее время Специализированная антикоррупционная прокуратура должна объявить подозрения одному из министров, а также нескольким главам облгосадминистраций.

Об этом в эфире "Прямого" заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов - надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам (главам ОГА. - ред.), действующим пока что, судьям. Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры надзирают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", - сказал Холодницкий.

Напомним, на днях СБУ сообщила о разоблачении организованной вице-премьер- министром схемы по разворовыванию денег. А потом удалила новость.