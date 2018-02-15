САП требует арестовать Труханова с альтернативой залога в 50 млн грн

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали в Соломенский районный суд Киева ходатайство об избрании мэру Одессы Геннадию Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен.

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, передает УНИАН.

"Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 50 млн. грн. для городского головы, 30 млн. для его заместителя и 10 млн. каждому из остальных участников указанной схемы по указанному производству", - заявил глава САП.

НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Труханову и трем чиновникам Одесского горсовета.

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