САП требует от Молдовы выдать судью-беглеца Чауса

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала 18 января 2017 ходатайство детективов НАБУ о взятии под стражу судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса до получения требования о его выдаче правоохранительным органам Украины.

Об этом сообщается на странице САП в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что после официального подтверждения информации о задержании беглеца на территории Молдовы, Специализированная антикоррупционная прокуратура потребует выдачи задержанного Украины для осуществления правосудия.

С 11 ноября 2016 Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину, а в начале 2017 стало известно о его пребывании на территории Республики Молдова.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Николая Чауса в Молдове.

Ранее Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

Судью Чауса задержали в конце августа при получении взятки в размере 150 тыс. долларов.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на разоблачение во взятке судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, которую он хранил в стеклянной банке.