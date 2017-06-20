САП: В рамках дела о взятке за добычу янтаря задержаны 3 помощника нардепов, охранник и 2 "борца" с коррупцией

В рамках дела о взятке за добычу янтаря задержаны 3 помощника нардепов, охранник и 2 "борца" с коррупцией.

Об этом на брифинге заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Вообще по состоянию на сейчас всего задержаны 6 человек. Это трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа и два представителя общественной организации, которые осуществляют борьбу с коррупцией", - сказал он.

Глава НАБУ Артем Сытник отметил, что это была первая операция, которая проведена с участием офицеров под прикрытием.

Напомним, 19 июня сотрудники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки охранника народного депутата Борислава Розенблата. Речь идет о сумме в 200 тыс. долл. По данным САП, взятка предназначалась народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову, они это отрицают и назвали случившиеся "провокацией".