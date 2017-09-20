САП возбудила дело против Левочкина еще в мае - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура еще 26 мая возбудила в отношении народного депутата Сергея Левочкина уголовное дело по факту возможного незаконного обогащения.

Об этом в среду в комментарии Укринформу сообщил руководитель ведомства Назар Холодницкий.

"Производство было начато САП по обращениям нардепов Мосийчука и Рабиновича еще 26 мая этого года", - отметил он.

Холодницкий добавил, что тогда и поручил Национальному антикоррупционному бюро провести расследование.

В свою очередь, руководитель пресс-службы НАБУ Светлана Олифира подтвердила наличие производства касательно Левочкина.

"Мы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование уголовного производства по факту возможного незаконного обогащения народного депутата Сергея Левочкина. Сейчас детективы принимают все необходимые меры в рамках досудебного расследования", - прокомментировала она. Читайте также: Бурбак: НАБУ завело дело на Левочкина

Как сообщал Укринформ, ранее в среду, 20 сентября, руководитель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак заявил, что НАБУ возбудило дело против народного депутата от оппозиционного блока Сергея Левочкина.